Mesmo morto, ex-dono do bordel "Rancho das Coelhinhas" foi eleito nos EUA

Os norte-americanos foram chamados para votar esta terça-feira, nas eleições intercalares. Dennis Hof, que ganhou protagonismo por ser o dono do "Rancho das Coelhinhas", um bordel em Nevada, ganhou as eleições, mesmo estando morto.

Hof, que morreu em outubro, tinha concorrido, no 36º distrito do Nevada, para representar o seu condado no governo estatal. Com perto de 60% dos votos, conseguiu derrotar Lesia Romanov, uma professora que se candidatou com o apoio do partido democrata.

Quando morreu, já era tarde para retirar o nome de Hof do boletim de voto. Segundo a "Businness Insider", os republicanos, que apoiaram Hof, apelaram aos cidadãos para manterem o voto no homem para, assim, evitarem que o lugar fosse atribuído a um democrata.

De acordo com as regras daquele Estado, se um candidato eleito morrer, as autoridades devem apontar alguém do mesmo partido para ocupar o seu lugar.

Hof apelidava-se de "Trump de Parhrump", devido a esta localidade no Nevada, e tinha uma agenda bastante conservadora. Pretendia alargar o direito ao uso de armas e queria limitar a imigração. Além disto, tinha como objetivo promover a indústria do sexo e queria que as escolas começassem a trabalhar a temática da educação sexual.

O empresário notabilizou-se com o programa televisivo "Rancho das Coelhinhas", que passava no canal HBO, e que mostrava a vida diária de um bordel. Hof tinha ainda mais cinco bordeis em Nevada, Estado onde a prostituição é legal.