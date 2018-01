Ontem às 23:45 Facebook

Um sismo de magnitude 2.0 na escala de Richter foi registado no estado norte-americano do Michigan, depois de um meteoro ter explodido e atravessado a atmosfera terrestre, esta terça-feira à noite.

O fenómeno, ocorrido cerca das 20 horas locais (uma hora de quarta-feira em Portugal Continental), foi confirmado pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla inglesa), no Twitter.

"Depois de analisar vários dados, o NWS pode confirmar que a luz e o barulho não foram resultado de trovão ou raio, mas provavelmente da passagem de um meteoro", pode ler-se na nota publicada pelo instituto, com sede em Detroit, cidade do Michigan.

O epicentro do sismo causado pelo meteoro registou-se em New Haven, na zona leste do Michigan, a quase 50 quilómetros de Detroit, de acordo com o site dos Serviços Geológicos dos Estados Unidos.

Os sismos podem ser causados não só por atividade tectónica mas também pela queda destes corpos celestes que, dada a velocidade a que circulam, originam uma explosão assim que atingem a barreira do som.

O momento em que o meteoro iluminou o céu foi captado por várias câmaras de videovigilância e partilhado na Internet. Além de ter sido avistado no Estado do Michigan, o rasto luminoso foi também visível em outros cinco estados norte-americanos e no Canadá.

Segundo a CBS News, o acontecimento foi reportado para o número de emergências (911) por várias pessoas que não perceberam a natureza do fenómeno.