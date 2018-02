Migrantes africanos ameaçados de expulsão de Israel iniciam greve de fome

Hoje às 15:36 Facebook

Centenas de migrantes africanos em Israel iniciaram uma greve de fome na terça-feira, quando as autoridades fizeram as primeiras prisões dos que se recusam a sair voluntariamente do país como previsto num plano governamental.

Israel prepara-se para expulsar milhares de migrantes, sobretudo eritreus e sudaneses, que entraram ilegalmente no país e que não têm um pedido de asilo em análise. Os migrantes podem sair voluntariamente até ao início de abril ou serem presos. O plano envolve para já os homens sozinhos.

As autoridades transferiram na terça-feira para a prisão os sete primeiros migrantes, eritreus, que se encontravam no centro de detenção de Holot (sul) e que se recusaram a abandonar Israel, disse à agência France Presse Adi Drodi-Avraham, da Organização de Ajuda aos Refugiados e Requerentes de Asilo em Israel.

"Aparentemente, estes sete primeiros migrantes tinham ultrapassado o prazo de um mês que lhes foi dado pelas autoridades para escolherem entre a expulsão para o Ruanda ou a prisão", adiantou.

O governo não divulgou o nome do ou dos países que terão acordado receber os migrantes expulsos de Israel. As organizações de ajuda falam sobretudo do Ruanda.

Os 750 migrantes reunidos em Holot entraram em greve de fome na terça-feira à noite, declarou Adi Drori-Avraham, informação que não foi confirmada ou desmentida pelo Ministério do Interior.

Os migrantes africanos em causa chegaram, na sua maioria, depois de 2007, infiltrando-se no país através do Sinai egípcio, e instalaram-se sobretudo nos bairros pobres de Telavive.

A sua presença causou atrito com os israelitas, tendo responsáveis religiosos e conservadores apresentado os migrantes muçulmanos ou cristãos como uma ameaça para a identidade judaica de Israel.

O plano do governo, considerado o mais à direita da história de Israel, suscitou vasta reprovação, da parte da agência da ONU para os Refugiados, de intelectuais e médicos, mas também de sobreviventes do Holocausto.