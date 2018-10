Migrantes: De meses na praça a semanas num ginásio francês

Luísa Marinho, em Nantes Hoje às 21:52 Facebook

A história da evacuação de um acampamento urbano de migrantes em Nantes.

Durante o verão, a Praça Daviais, em Nantes, na região do País do Loire, foi sendo ocupada por migrantes vindos sobretudo do Sudão e da Eritreia. Montaram acampamento e esperaram uma resposta. No dia em que se deu a segunda e última evacuação da praça, 20 de setembro, já muito se tinha passado sem que a autarquia conseguisse soluções rápidas.

Nantes é hoje a terceira cidade francesa com a maior presença de candidatos a asilo, depois de Paris e de Calais, a caminho de Inglaterra. Começou a ser destino de migrantes em novembro de 2017. Candidatos a asilo, na sua maioria, foram ocupando vários espaços da cidade - espaços universitários que não estavam a ser usados, um antigo lar de idosos... E de todos estes sítios foram sendo expulsos. Até que se juntaram numa das principais praças do centro, no final de junho. No espaço de um mês eram mais de 400.

A falta de condições sanitárias levou a que o Departamento do Loire-Atlântico pressionasse a autarquia, liderada por Johanna Rolland, a evacuar o espaço. A autarquia recusou enquanto não arranjasse alternativa digna. Mas uma ordem vinda de Paris acabou mesmo por dar seguimento à evacuação. Era 23 de julho.

Parte dos ocupantes foi para um antigo liceu, do qual também teve de sair, enquanto outros voltaram à praça, logo nos dias seguintes. Em poucas semanas, o número de migrantes ultrapassou os 600, pelo que a ação autárquica de 20 de setembro foi recebida com esperança. Em meio dia, a praça ficou vazia.

Cerca de 80% destes migrantes já tinham pedido asilo, como Ali Omer. Já no final da evacuação, Omer observava com amigos, numa rotunda perto da praça, o encerrar de capítulo do complicado verão. Outro jovem, parado, nem conseguia reagir às perguntas de uma voluntária.

Fugir da guerra

Voluntários auxiliam migrantes nas lides diárias Foto: REUTERS

"Esteve assim durante todo o acampamento", conta-nos Omer, que fugiu da Etiópia para escapar às al-Shabab somalis. "Não sabemos o que se passa com ele, mas há outros assim. No acampamento, dávamos-lhe comida, ele às vezes comia, outras vezes não. Mas nunca disse uma palavra. Ficava parado horas, só a olhar para a frente, sem reação".

As razões do jovem de Degehabur - que se expressa num inglês fluído - para querer ficar em França são comuns a outros: fugir da guerra e dos fundamentalistas islâmicos. "A minha cidade estava tomada por terroristas. O regime era muito opressivo. Eu nem sequer podia andar na rua com a rapariga de que gostava", conta, lembrando também que os prevaricadores eram muitas vezes vítimas de lapidação. O seu objetivo é agora conseguir legalizar-se e ficar em França.

No início deste mês, alguns migrantes continuavam nos ginásios. Uns 142 acabaram por seguir para um albergue em Saint-Brévin-les-Pins, na costa do País do Loire. E a cidade vizinha de Nantes, Saint-Herblain, disponibilizou-se para receber outros. Passo a passo, as soluções vão surgindo. Até que surja, é cíclico, um novo acampamento...