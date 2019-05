Mike Pompeo faz visita surpresa ao Iraque contra escalada atribuída ao Irão

Hoje às 09:39 Facebook

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, fez na terça-feira uma visita não anunciada a Bagdade para contrariar uma "escalada" atribuída ao Irão, suspeito de preparar um "ataque" contra as forças norte-americanas na região.

O mistério pairou durante todo o dia: depois de ter anulado à última hora uma visita a Berlim (Alemanha), devido a "questões urgentes", o chefe da diplomacia dos EUA saiu da Finlândia, onde se encontrava, com destino desconhecido.

Foi só no final do dia que uma fonte governamental iraquiana confirmou à agência AFP que Mike Pompeo estava no país.

O Departamento de Estado norte-americano só confirmou a visita depois de o secretário regressar ao avião, para se dirigir a Londres (Inglaterra), onde vai retomar esta quarta-feira a sua visita à Europa.

"A razão pela qual fomos [a Bagdade] é a informação que indica uma escalada das atividades do Irão", disse Pompeo aos jornalistas que o acompanharam na viagem à capital iraquiana, onde se reuniu com o primeiro-ministro, Adel Abdel Mahdi. e o presidente, Barham Saleh.

"Falámos da importância de ver o Iraque garantir que é capaz de proteger de maneira adequada os [norte-]americanos no seu país. Mostraram-nos que compreendiam que era a sua responsabilidade", disse, no final da visita.