Mike Pompeo lembra palavras de Reagan e pede a Maduro que deixe entrar ajuda

Hoje às 08:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, pediu ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que remova os bloqueios nas pontes fronteiriças com a Colômbia para que a ajuda humanitária possa entrar no país.

Numa declaração conjunta com o presidente colombiano, Iván Duque, na ponte Tienditas, junto à fronteira com a Venezuela, Pompeo lembrou as palavras de Ronald Reagan quando, num discurso em 1987, na capital alemã, o então presidente dos Estados Unidos pediu ao líder soviético Mikhail Gorbachev que derrubasse o Muro de Berlim.

"Parafraseando um presidente que enfrentou circunstâncias semelhantes: Maduro, abra as pontes, abra as fronteiras, pode acabar com isto hoje", declarou o chefe da diplomacia dos EUA.

Há 32 anos, em Berlim, Reagan desafiou o líder soviético: "Gorbachev, derrube este muro!", palavras que se tornaram realidade dois anos depois, em novembro de 1989.

Em 23 de fevereiro, uma tentativa de trazer para a Venezuela ajuda humanitária armazenada em Cúcuta pelos Estados Unidos e outros países falhou devido ao bloqueio das pontes que comunicam com a Colômbia, e a iniciativa terminou em motins.

Pompeo disse esperar que Maduro "se importe (...) com o horror e a tragédia" no país, para que seja forçado a "mudar de métodos e a deixar" a Venezuela.

"Nicolás Maduro deve saber que estamos a observar e que o nosso apoio não vai mudar. O apoio democrático na Venezuela não será impedido", garantiu.

A reunião com o presidente da Colômbia surge na sequência da viagem de Mike Pompeo aos países sul-americanos para debater a situação da Venezuela.