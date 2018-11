"Milagre bizarro": Pescador resgata bebé de 18 meses que caiu ao mar

Hoje às 16:28 Facebook

Twitter

Um pescador da Nova Zelândia resgatou um bebé de 18 meses do oceano. A criança fugiu da tenda onde os pais dormiam, num parque de campismo próxima da costa.

Gus Hutt estava a pescar quando foi surpreendido por algo estranho a boiar na água. Pensou tratar-se de um boneco, mas depois de ouvir um pequeno grito apercebeu-se que era uma criança.

A BBC revela que o menino de 18 meses tinha fugido da tenda do parque de campismo onde estava com os pais e acabou por cair ao mar.

"A cara parecia feita de porcelana e tinha o cabelo curto. Só depois de ele ter dado um pequeno grito é que pensei: É um bebé e está vivo", explicou o pescador ao jornal "NZ Herald".

Mudança de rotina salva bebé

Gus estava instalado num parque de campismo na cidade costeira de Marata. De acordo com o jornal, o homem costuma ir diretamente do parque de campismo para a praia com o objetivo de pescar. Mas nesse dia decidiu seguir um caminho diferente.

Depois de confirmar que as redes estavam bem, viu o menino a boiar na água. "Se eu tivesse chegado um minuto depois, não tinha visto o menino", contou. "A criança teve muita sorte. Não estava destinado a morrer nesse dia", adiantou.

A mulher do pescador informou as autoridades que confirmaram que no parque de campismo mais próximo apenas um casal tinha filhos. Mais tarde, as autoridades confirmaram que o bebé abriu a tenda onde estava com os pais e fugiu até cair no mar.

"Aparentemente, o bebé estava ansioso por ir para a praia. Era a primeira noite do casal neste parque de campismo. Podia ser uma tragédia. É um milagre bizarro", contou à BBC, Rebecca Salter , proprietária do parque de campismo Murphy's Holiday Camp.