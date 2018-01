Milhares retirados das casas na capital do Paraguai devido à subida das águas do rio

Hoje às 00:08 Facebook

Mais de 10 mil pessoas foram retiradas de casa nas zonas ribeirinhas de Assunção, capital do Paraguai, devido à subida do caudal do rio, que desde há dois dias está num nível crítico de inundação, acima dos 5,5 metros.

As autoridades municipais encarregadas da gestão de desastres indicaram esta sexta-feira que o rio Paraguai subiu três centímetros, para os 5,59 metros. A subida das águas, que começou no sábado, afetou esta sexta-feira 2580 famílias nestes bairros.

A maioria foi recolhida pelas autoridades em 53 albergues, prédios públicos e militares habilitados para receber os afetados, sobretudo do bairro de Tacumbú, no sul da cidade, de onde mais de 1200 famílias tiveram de deixar as suas casas, quando as águas começaram a chegar às ruas.

Em dezembro de 2015, as inundações em Assunção, associadas ao fenómeno climático El Niño, obrigaram cerca de 100 mil pessoas a abandonar as suas habitações e passar para casa precárias de madeira construídas em espaços públicos.