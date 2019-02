Milícias de Maduro são vistas como "grande risco", diz Paulo Rangel

Ivete Carneiro Ontem às 22:29 Facebook

Paulo Rangel está em Cúcuta, Colômbia, integrado numa comitiva de eurodeputados do Partido Popular Europeu para acompanhar a situação da crise política e humanitária na vizinha Venezuela. Em declarações ao JN, o eurodeputado social-democrata apontou as milícias ligadas a Maduro como um "grande risco" para a segurança no país.

O ambiente no lado colombiano é tenso?

Estou no centro de operações instalado na fronteira e, aqui, o ambiente é de expectativa. Vamos acompanhando as notícias. Ainda agora soubemos que Nicolás Maduro alinhou as tropas de tal maneira que a linha da frente era toda de polícia feminina, para as primeiras a serem derrubadas serem mulheres. Ora, passaram para o lado de Guaidó. Está confirmado. Mas também há informações contraditórias. Apesar de estar num sítio onde a informação é privilegiada, a contra-informação também é muito grande.

Sente-se que pode haver um antes e um depois deste dia 23?

A minha avaliação crítica - aqui, as pessoas têm o seu lado claramente escolhido - é a de que a repercussão é muito fora destas zonas de fronteira. Dentro da Venezuela está a haver bastantes manifestações contra a travagem da entrada da ajuda humanitária. E há soldados hesitantes ou a sair das hostes das Forças Armadas. Aqui pude ver seis. Quanto à ajuda, quando reunimos com os presidentes da Colômbia e do Chile, o que eles disseram foi que não contavam que se abrisse de repente uma autoestrada. A informação que temos aqui não nos permite fazer nenhum prognóstico.

Chega aí o eco dos confrontos no lado venezuelano da fronteira?

Sim. Mas ouvimos que são originados essencialmente pelas milícias - os coletivos - com quem Maduro tem uma relação umbilical. Esse é identificado como o grande risco. Existe a consciência de que pode degenerar. Nunca houve receio quanto aos militares, porque, mesmo estando do lado de Maduro, têm formação e só causarão danos em último recurso. Imensos venezuelanos que queriam vir para a fronteira foram impedidos pelos coletivos. Aliás, Guaidó fez um apelo em direto às forças armadas para que protejam as pessoas dos coletivos.

Juan Guaidó saiu da Venezuela violando a proibição de deixar o país. Entende regressar, mesmo com o risco de ser preso?

O que nos tem sido dito é que vai regressar. Não me admirava nada que estivesse disposto a ser preso.