Milionário acusado de criar rede de abuso de menores encontrado morto na prisão

O milionário norte-americano Jeffrey Epstein foi, este sábado, encontrado morto na prisão.

O homem foi acusado de criar uma rede para abusar de menores nas suas mansões, rede essa que funcionou entre 2002 e 2005. Nesse período terá pago a menores para irem às suas asas de luxo em Nova Iorque e na Florida, para manter relações sexuais.

O corpo foi encontrado este sábado na sua cela, em Nova Iorque. De acordo com a BBC, Jeffrey terá cometido suicídio. Há duas semanas, Jeffrey também foi encontrado na cela da prisão com ferimentos no pescoço.

A 31 de julho transato, vários órgãos de comunicação de Nova Iorque noticiavam que o julgamento de Jeffrey Epstein deveria iniciar-se entre junho e setembro de 2020.

O canal CNBC informou na altura que antes do incidente ocorrido da sua cela, com a suspeita de tentativa de suicídio, Epstein tinha recebido documentos legais nos quais uma adolescente de 15 anos denunciava ter sido violada pelo magnata na sua mansão.

Quem é Jeffrey Epstein?

O empresário, de 66 anos, já tinha sido acusado de abusar de dezenas de menores há mais de uma década, contudo evitou ser alvo de acusações federais através de um controverso acordo extrajudicial em que admitiu ter solicitado serviços de prostituição, um acordo que foi objeto de escrutínio recentemente.

Antes de se mudar para a área das finanças, Jeffrey trabalhava como professor. Tornou-se uma das figuras mais conhecidas dos EUA, sendo comum a sua presença em eventos sociais com o atual presidente Donald Trump e elementos da família real britânica.

Em 2015, uma denunciante, cuja identidade não foi revelada, assegurou que foi forçada "em repetidas ocasiões" a ter relações sexuais com homens, sendo mantida como "escrava sexual" de Jeffrey. Um desses homens terá sido o príncipe André, de Inglaterra.

Os alegados abusos terão ocorrido em residências de Epstein em Nova Iorque, Londres, Florida, Novo México e nas ilhas Virgens. A mulher referiu que o banqueiro Jeffrey Epstein, amigo pessoal do príncipe André, a apresentou a "amigos ricos e poderosos" como uma "escrava sexual".