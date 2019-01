Militar americano entre os 15 mortos de um atentado suicida na Síria

Hoje às 15:25 Facebook

O número de mortos num atentado suicida contra a coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, na Síria, subiu para pelo menos 15, incluindo um militar americano.

Segundo o Observatório de Direitos Humanos Sírios (OSDH), o ataque ocorreu perto de um restaurante, no centro da cidade de Manbij, no norte da Síria, tendo provocado a morte de nove civis e cinco soldados de uma aliança árabe-curda que acompanha uma patrulha da coligação internacional.

"O ataque liderado por um bombista suicida teve como alvo um restaurante onde havia membros de uma patrulha americana da coligação", indicou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane, à agência de notícias France-Presse (AFP).

De acordo com a AFP, ainda não foi confirmada pela coligação a morte do soldado americano, naquele que foi o primeiro ataque contra a coligação desde que o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a retirada das tropas da Síria, em meados de dezembro.

"Este é o primeiro ataque suicida em Manbij visando a coligação internacional em dez meses", acrescentou Rami Abdel Rahmane.

Liderada pelos Estados Unidos, esta coligação opera na Síria desde 2014 contra o grupo jiadista Estado Islâmico (EI), em apoio às forças curdas locais.

O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque suicida. Num comunicado publicado pela agência Amaq, relacionado com os jiadistas e cuja autenticidade não pode ser verificada, é indicado que houve "um atentado suicida com um colete de explosivos contra uma patrulha de coligação internacional" na cidade de Manbij, no nordeste da província de Aleppo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em dezembro que os Estados Unidos atingiram o seu objetivo na Síria, que era vencer o grupo extremista Estado Islâmico, pelo que se retirariam do conflito.