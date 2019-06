Militar português de 23 anos gravemente ferido em acidente na República Centro-Africana

JN Hoje às 18:51, atualizado às 19:17 Facebook

Um militar português de 23 anos ficou ferido com gravidade num acidente de viação ocorrido esta quinta-feira na República Centro-Africana.

A notícia foi avançada pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA). Ao JN, o porta-voz do EMGFA, comandante Coelho Dias, revelou que o militar foi estabilizado no local do acidente pela equipa médica portuguesa que acompanha a missão e transportado de helicóptero para um hospital militar em Bangui, capital da República Centro Africana. Será transportado amanhã, sexta-feira, para Portugal num Falcon da Força Aérea Portuguesa, sendo que o seu estado de saúde inspira "grandes cuidados" ao nível dos membros inferiores.

"Durante a tarde de hoje, um soldado do Exército português pertencente à força de reação rápida portuguesa em missão na República Centro-Africana, ao serviço das Nações Unidas, sofreu um traumatismo grave nas duas pernas, na sequência de um acidente de viação", refere o EMGFA, em comunicado, que adianta que a família do militar já foi informada.

O acidente aconteceu durante um "trajeto logístico junto à região de Bouar", situada a 350 quilómetros a noroeste da capital do país, e tratou-se de um "despiste e capotamento de uma das viaturas táticas ligeiras blindadas HMMWV, vulgarmente conhecidas por 'Humvee'".

"Desconhecem-se ainda as causas do acidente, mas a forte precipitação que assola a região, bem como o estado altamente precário da rede viária, poderão ter sido causas contributivas para o despiste", adianta a nota.

A equipa de médicos portugueses da força nacional está a acompanhar a evolução clínica do militar em estreita ligação com os médicos do Hospital das Forças Armadas em Portugal.

O militar, comando residente na região de Lisboa, integra a Força Nacional Destacada composta por cerca de 180 militares (maioritariamente comandos) e estaria na missão há cerca de três meses.

Marcelo envia "rápidas melhoras"

O presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas endereçou "rápidas melhoras" ao militar português, numa nota publicada na página oficial da Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa "já falou telefonicamente com o comandante" da força portuguesa ao serviço das Nações Unidas na RCA, a quem endereçou os seus votos ao militar ferido.