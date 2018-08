Militares abandonam comando das forças de segurança no Rio de Janeiro em dezembro

Hoje às 09:35 Facebook

O ministro da Segurança Pública do Brasil disse no sábado que os militares vão abandonar o comando das forças de segurança no estado do Rio de Janeiro a partir de dezembro.

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em entrevista ao jornal "Folha de São Paulo", explicou que tinha proposto a ampliação da intervenção militar por mais um ano, mas que a ideia foi rejeitada pelas forças armadas.

Raul Jungmann defendeu que o fim da intervenção comprometeria a crescente integração alcançada pelas forças militares e locais.

Os militares assumiram o controlo da segurança em fevereiro, numa resposta ao aumento da violência.

A medida colocou milhares de soldados nas ruas e aumentou as operações contra traficantes de drogas que operam principalmente em áreas pobres.