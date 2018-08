Militares de base de mísseis nucleares nos EUA consumiram LSD

24 Maio 2018 às 20:11 Facebook

Militares norte-americanos responsáveis pela segurança de uma instalação com mísseis nucleares consumiram o alucinogénico LSD e outras drogas quando se encontravam de licença.

Um dos militares da Força Aérea diz que sentiu paranoia, outro ficou maravilhado com cores vibrantes, e um terceiro admitiu ter adorado "absolutamente alterar a mente".

Registos da Força Aérea obtidos pela Associated Press demonstram que os militares, destacados para montar guarda às instalações de mísseis nucleares que se incluem entre os mais poderosos do arsenal dos Estados Unidos, compraram, distribuíram e consumiram LSD e outras drogas quando estavam de licença, no âmbito de uma rede que funcionou durante meses, sem ser detetada, na Base aérea F.E. Warren, no Estado de Wyoming.

Após a conclusão das investigações, um dos militares acusados desertou para o México, precisa a AP.

Uma equipa de investigação desmantelou esta rede em março de 2016 e cerca de 40 membros da Força Aérea sofreram sanções disciplinares.

Seis dos indiciados foram julgados em tribunais marciais por consumo e distribuição de LSD.

Nenhum dos militares foi acusado de consumir as drogas quando estava de serviço, no entanto, assinala a agência noticiosa, estas revelações constituem um novo golpe na reputação do Corpo de mísseis nucleares da Força Aérea norte-americana, que já esteve envolvida em diversas situações de mau comportamento, negligência ou "moral em baixo".