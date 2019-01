Mineiros abriram 1,5 metros de túnel para chegar a Julen

Hoje às 09:09 Facebook

A galeria para resgatar a criança de dois anos que caiu há 12 dias num poço em Totalán, Málaga, tinha esta sexta-feira ao início do dia apenas 1,5 de comprimento dos quatro necessários para chegar até ao menino.

A galeria começou a ser escavada à mão por mineiros, na quinta-feira, a partir do túnel aberto pelas autoridades, paralelo ao buraco profundo e estreito onde a criança caiu.

As complexas características do terreno tornaram necessárias já duas pequenas explosões controladas, que exigiram a intervenção da Guarda Civil, conforme relatou a subdelegação do Governo em Málaga.

Os mineiros deslocados das Astúrias que perfuram o subsolo conseguiram, após as primeiras horas de trabalho, escavar um metro de comprimento dos quatro que se estimam serem necessários para chegar ao local onde estará a criança.

Os membros da equipa também expandiram o diâmetro da cavidade aberta e escoraram o espaço.

A brigada mineira, que começou a trabalhar na galeria na quinta-feira, às 17.33 horas locais (16.33 horas em Portugal continental), estimou inicialmente em 24 horas o tempo necessário para escavar a galeria manualmente.

Trata-se de uma operação muito complexa e trabalhosa porque os mineiros têm de subir e descer dois a dois, numa cápsula própria, pelo túnel aberto com maquinaria pesada.

As características do terreno, de extrema dureza, dificultaram o trabalho de perfuração de um túnel vertical de 60 metros paralelo àquele em que o menino caiu, o que atrasou a entrada em ação desta brigada mineira para escavar a galeria de acesso ao local onde a criança estará.

Até depois das 02.30 horas (01.30 horas em Portugal continental) permanecia no local um pequeno grupo de pessoas que participaram numa vigília de apoio à criança (Julen) e sua família, na qual num primeiro momento estiveram também os pais do menino, José Roselló e Victoria García.