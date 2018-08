Ministério Público da Costa Rica acusa Nobel da Paz de prevaricação

Hoje às 09:28 Facebook

O ex-Presidente da Costa Rica e Nobel da Paz Óscar Arias foi acusado pelo Ministério Público de prevaricação, em 2008, quando assinou decretos alegadamente irregulares que favoreceram um projeto de mineração de ouro, entretanto abandonado.

Arias, de 77 anos, que governou o país da América Central em dois períodos, 1986-1990 e 2006-2010, vai responder por prevaricação [emissão de resoluções contrárias à lei ou baseadas em dados falsos], delito que prevê penas de prisão de entre dois e seis anos.

A procuradora-geral, Emilia Navas, disse ter assinado a acusação na terça-feira, que enviou na quarta-feira para o Ministério Público. Este órgão terá 13 dias para apresentar a acusação formal.

O caso remonta a 2008, quando Arias, durante o segundo mandato, com o então ministro do Ambiente e Energia Roberto Dobles, assinou decretos que declararam de interesse e conveniência nacional o projeto de mineração de ouro Las Crucitas, a céu aberto, no norte da Costa Rica.

De acordo com o Ministério Público, aqueles decretos facilitaram uma série de autorizações e trâmites, principalmente ambientais e relativos ao uso do solo, para a empresa Industrias Finito, da canadiana Infinito Gold, que foram denunciados por grupos de defesa do ambiente.

O projeto nunca chegou a explorar ouro, depois de ter sido anulado por instâncias judiciais em 2010, por irregularidades no processo de concessão e danos ambientais.

A empresa mineira esperava explorar pelo menos 19,8 toneladas de ouro, numa concessão de dez anos.

O caso foi reaberto a 02 de novembro passado por Navas, que sete dias depois chamou Arias para prestar declarações, no âmbito da investigação. O Nobel da Paz de 1987 não se pronunciou ainda sobre a acusação.

Navas assumiu o cargo em outubro passado, com a promessa de rever uma série de casos polémicos que não avançaram durante o mandato do antecessor Jorge Chavarria, suspenso do cargo por irregularidades e jubilado em dezembro passado.

Arias é o terceiro antigo Presidente a enfrentar uma acusação penal na Costa Rica, juntamente com Rafael Angel Calderon (1990-1994) e Miguel Angel Rodriguez (2002-2006), que foram acusados por desvio de fundos públicos.

Rodriguez foi absolvido em 2014 e a pena de Calderon foi reduzida a três anos de liberdade condicional em 2011.