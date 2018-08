Ministra foi de bicicleta ao hospital para dar à luz

Hoje às 17:47 Facebook

A ministra para as Mulheres da Nova Zelândia mostrou, no Instagram, a sua viagem de ida para o hospital, onde viria a dar à luz este domingo de manhã. Ao contrário do que seria habitual, Julie Genter deixou o carro em casa e seguiu de bicicleta, para dar as boas-vindas ao primeiro filho.

A política do Partido Ecologista revelou que "não havia espaço no carro", pelo que a bicicleta - meio de transporte que usa habitualmente - foi a melhor opção. "Uma bela manhã de domingo", escreveu na legenda da imagem publicada na Internet.

"É agora, desejem-me sorte. O meu companheiro e eu usamos a bicicleta porque não havia espaço suficiente no carro para a equipa de apoio... isto põe-me na melhor disposição possível!", afirmou. Ainda assim, a bicicleta utilizada tinha um motor elétrico e o caminho foi "principalmente a descer", esclareceu.