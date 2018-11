Ministro da Defesa de Israel apresenta demissão do cargo

Hoje às 12:57 Facebook

Twitter

O ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, apresentou, quarta-feira,a sua demissão do Governo de Benjamin Netanyahu, por se opor ao acordo concluído terça-feira entre Israel e grupos palestinianos para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Lieberman pediu também a realização de eleições antecipadas, lançando a incerteza sobre o futuro do Governo em vigor desde 2015, considerado o mais à direita da história de Israel.

"Precisamos chegar a acordo sobre uma data para as eleições o mais cedo possível", disse Lieberman, sendo que o mandato do atual Governo está definido para novembro 2019.

O político ultranacionalista denunciou o cessar-fogo com os palestinianos aos meios de comunicação como uma "capitulação ao terrorismo".

"O Estado está a comprar a calma a curto prazo, ao custo de sérios danos a longo prazo para a segurança nacional", disse Lieberman.

As milícias palestinianas de Gaza, incluindo o movimento islamita Hamas, concordaram na terça-feira num cessar-fogo após o recrudescer de ataques desde domingo, com o lançamento em pouco mais de 24 horas de mais de 460 'rockets' e 160 bombardeamentos israelitas sobre o enclave.

"Os esforços do Egito permitiram alcançar um cessar-fogo entre a resistência e o inimigo sionista, e a resistência vai respeitá-lo enquanto o inimigo sionista o respeite", anunciaram os grupos num comunicado conjunto assinado pelo Centro de operações conjunto das fações palestinianas.

O Egito, com apoio das Nações Unidas, mediou intensamente para pôr termo à mais grave escalada de violência entre milícias palestinianas e Israel desde 2014, com um balanço de 16 mortos, onde se incluem 14 combatentes palestinianos, um militar israelita e um civil palestiniano em Israel.

A escalada iniciou-se com uma operação especial israelita no interior da Faixa de Gaza na noite de domingo, onde foram mortos sete milicianos palestinianos e o soldado israelita, seguida na tarde de segunda-feira pelo lançamento em massa de 'rockets', e que não cessaram durante 24 horas seguidas.

Por sua vez, as forças israelitas bombardearam dezenas de posições das milícias palestinianas, incluindo a Al-Aqsa, a estação televisiva do Hamas na Faixa de Gaza, que deixou de emitir após o ataque.

Hamas considera demissão de ministro israelita vitória política para palestinianos

A demissão do ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman, é "uma vitória política para Gaza, que conseguiu pela sua resistência minar o cenário político de Israel", afirmou hoje num comunicado o Hamas, que está no poder no enclave palestiniano.

O porta-voz do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse que a renúncia hoje de Avigdor Lieberman marca o "reconhecimento da derrota e do fracasso em confrontar a resistência palestiniana".

Abu Zuhri declarou que "a firmeza de Gaza gerou uma onda de choque político" em Israel.