Ministro diz que serão investigadas candidaturas-fantasma no partido de Bolsonaro

O ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, disse esta quinta-feira que o caso sobre supostas transferências ilegais de dinheiro público para candidaturas-fantasma do partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas últimas eleições será investigado.

"O presidente Jair Bolsonaro proferiu uma determinação e ela está a ser cumprida. Os factos vão ser apurados e eventuais responsabilidades, após as investigações, vão ser definidas", afirmou Moro, durante um evento com juízes federais, em Brasília.

Moro, que ficou conhecido pelo combate à corrupção quando era juiz e liderava as investigações da Operação Lava Jato sobre desvios de dinheiro na Petrobras e em outros órgãos públicos do Brasil, não deu detalhes sobre como serão estas investigações.

No último fim de semana, o jornal brasileiro "Folha de S. Paulo" noticiou que o Partido Social Liberal (PSL), do presidente Bolsonaro, deu 400 mil reais (95 mil euros) a uma candidata a deputada federal em Pernambuco três dias antes das eleições, que teve apenas 274 votos.

Segundo o mesmo jornal, o dinheiro terá sido entregue à candidata a pedido do atual chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, que na época era presidente do PSL.

A descoberta da transação colocou em causa a utilização de verbas públicas do fundo partidário para "candidaturas-fantasma" no PSL, já que não foi comprovado como terá sido gasto este dinheiro ou se a candidata beneficiada chegou a fazer campanha.

Na quarta-feira, Bolsonaro declarou numa entrevista à TV Record que Bebianno teria de "voltar às origens" se o seu envolvimento em atos ilícitos fosse provado e que mandou a Polícia Federal investigar as suspeitas.

"Se estiver envolvido, logicamente, e responsabilizado, lamentavelmente o destino não pode ser outro a não ser voltar às suas origens. Em nenhum momento conversei com ele", garantiu o Presidente brasileiro.

Questionado sobre se conversou sobre o assunto, ao telefone, com Bebianno, Bolsonaro assegurou que não.

"Sabe por que é mentira? Porque eu determinei que a Polícia Federal investigasse. (...) Essa é a resposta que dou para todos aqueles que tentam praticar corrupção no Brasil", sublinhou o Bolsonaro na entrevista.

Antes de este caso se tornar público, outro membro do partido do Presidente brasileiro foi acusado de ter desviado verbas públicas em campanhas-fantasma.

A Folha noticiou também, em 10 de fevereiro, que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, terá organizado um esquema de quatro candidaturas-fantasma em Minas Gerais com verbas públicas do PSL. O caso também está sob investigação.