Ministro nepalês da Aviação morre em queda de helicóptero

Pelo menos seis pessoas morreram hoje, incluindo o ministro do Turismo e Aviação Civil do Nepal, Rabindra Adhikari, na queda de um helicóptero no leste do país.

"Há seis mortes confirmadas", indicou Pratab Babu Tiwari, porta-voz do aeroporto internacional de Tribhuvan, na zona onde ocorreu o acidente e onde nas últimas horas foram registadas condições meteorológicas adversas.

Segundo Sarbendra Khanal, inspetor-geral da polícia do Nepal, o incidente ocorreu na área de Pathibhara, no distrito de Taplejung, onde as autoridades estão "prestes a chegar" para perceber os detalhes do acidente.

O ministro do Turismo e Aviação Civil do Nepal, Rabindra Adhikari, e funcionários da aviação civil estavam entre os passageiros a bordo do helicóptero.

Rabindra Adhikari tornou-se ministro do Turismo em março de 2018, após o partido Comunista do Nepal ganhar as eleições legislativas.