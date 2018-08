Ministros das Finanças da UE alcançam acordo sobre redução do risco bancário

25 Maio 2018 às 13:28 Facebook

Os ministros das Finanças da União Europeia, reunidos esta sexta, em Bruxelas, alcançaram um acordo sobre um pacote de medidas para reduzir os riscos da União Bancária, um dos elementos-chave do processo de conclusão da União Económica e Monetária.

"Estou muito feliz por anunciar que, após dezenas de noites sem dormir, muitas reuniões e discussões, chegámos finalmente a um acordo entre os Estados-membros. Esta era uma das grandes prioridades da presidência búlgara e estamos muito contentes por termos conseguido alcançar um acordo" sobre um dos "marcos fundamentais para completar a União Económica e Monetária", declarou o ministro das Finanças búlgaro, Vladislav Goranov, na conferência de imprensa após o Conselho Ecofin, ao qual presidiu.

Alcançado o acordo ao nível dos Estados-membros, depois de cerca de ano e meio de negociações - a Comissão Europeia apresentou a sua proposta em novembro de 2016 -, o Conselho de Ministros da Economia e Finanças da UE (Ecofin) espera agora que as negociações com o Parlamento Europeu tenham início o mais brevemente possível, com vista à rápida adoção do novo pacote.

As propostas, que visam implementar as reformas acordadas a nível internacional na sequência da grande crise financeira de 2008, preveem que os bancos disponham de reservas de fundos suficientes para cobrir os riscos associados a empréstimos que venham a conceder e que possam tornar-se crédito malparado, através da alteração do regulamento sobre requisitos de fundos próprios.