Misterioso manuscrito do Mar Morto revela nova versão sobre Noé

O Museu de Israel, em Jerusalém, que guarda os milenários Manuscritos do Mar Morto, documentos bíblicos encontrados nas grutas Qumrán, na Cisjordânia, está a disponibilizar, pela primeira vez e durante três meses, um fragmento do Génesis Apócrifo, o primeiro dos sete rolos encontrados.

O texto exposto, que se pensa ter sido escrito no século I antes de Cristo, contém uma versão, do capítulo cinco ao 15, do primeiro livro do Velho Testamento, que corresponde ao Génesis da Bíblia. Por isso, o pergaminho, não reconhecido pelas várias confições cristãs, é conhecido como "Génesis apócrifo".

De acordo com declarações de Adolfo Roitman, comissário da exposição, ao "El Mundo", o manuscrito em causa "é uma parte de uma cópia do Génesis Apócrifo, o único testemunho físico deste documento no mundo inteiro".

Os Manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos encontrados nas cavernas de Qumran, entre as décadas de 1940 e 1950

O conteúdo do manuscrito versa sobre o que aconteceu a Noé depois do dilúvio e tem a particularidade de narrar a história como se fosse o próprio a contá-la, ao contrário do que acontece nos textos reconhecidos pela Igreja, em que a narrativa desenrola-se na terceira pessoa.

De acordo com o Génesis, primeiro livro da Bíblia, Deus arrependeu-se de ter criado o Homem e inundou o mundo com o dilúvio, encarregando Noé de criar uma arca, em que levasse um casal de cada espécie animal existente. Noé cumpriu a ordem, sobreviveu ao castigo divino e saiu da arca no ano de 2348 antes de Cristo. Depois, lê-se na Bíblia, ergueu um altar em terra e sacrificou "animais puros e aves puras".

Acontece que, segundo a versão exposta no "Génesis apócrifo", Noé fez o sacrifício ainda dentro da própria arca, onde andaria à deriva durante o dilúvio.

Segundo o jornal espanhol, a exibição do documento é feita através de uma inovação tecnológica pioneira. Dada a fragilidade do pergaminho, que se tem vindo a desintegrar com o passar do tempo, o intigrante manuscrito, que é conservado numa câmara climatizada, está agora exposto em condições especiais, ao contrário do que acontece com muitos de outros documentos encontrados em Qumrán, na Cisjordânia. Permanece numa urna coberta por duas camadas de cristal, que apenas permitem passar um suave feixe de luz entre elas e pela duração de apenas 30 segundos. É esse o tempo de que os visitantes dispõem para observar a obra, sem que esta fique danificada. Além disso, o mostruário contém ainda um microchip que regista os níveis de humidade e temperatura.