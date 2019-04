Moçambique: David nasce a sorrir sem ligar ao caos

José Miguel Gaspar, em Moçambique Hoje às 09:00 Facebook

Deitado de barriga para cima na cama ao lado da mãe, embrulhado numa capulana, o retalho de pano que é património cultural de Moçambique, em tons de camaleão castanho, o pequenino já abriu os olhos e meneia agora as mãozinhas que abrem e fecham sem sentido a agarrar o ar.

Está muito sossegado, quase não chorou, sorri a golfar o ar e a mãe não despega os olhos dele. Vai chamar-se David como o guerreiro destemido, homem de família apaixonado, fiel seguidor de Deus. "Será David, uma homenagem ao rei (de Israel)", diz a mãe Rosália, 32 anos, que bamboleia as pernas na borda da cama a dizer que está com "um bocadinho de tonturas" e que se sente "bastante feliz mas cansada". É para estar: não passaram sequer duas horas desde que deu à luz a criança, o seu segundo filho, segunda-feira ao final da manhã, na maternidade de Macurungo, a zona dos mais populosos e mais pobres bairros da Beira, Moçambique.

Os efeitos do Idai, o ciclone que no dia 14 de março corrupiou farto de som e de fúria e deixou cheia de chagas a terra do centro da ex-colónia portuguesa da África oriental, estão por todo o lado e são muito evidentes ali: casas destelhadas, embondeiros arriados de raiz arrancada, postes elétricos tombados, as lojas-barracas de chapa muito tortas, ruas e estradas zumbadas cheias de pó e a pretidão que cai com a noite às 6 da tarde e deixa muitas artérias na obscuração. O quadro de morte e doença, sobretudo nas doenças de transmissão hídrica, como a cólera, continua a enegrecer: são já mais de meio milhar os mortos e ontem deu-se o primeiro falecimento provocado por aquela doença infecciosa epidémica que continua a assustar o país.