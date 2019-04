Moçambique pondera recorrer a um orçamento retificativo para fazer face aos estragos

Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo moçambicano pondera submeter uma proposta ao parlamento para obter um orçamento retificativo para o ano de 2019 por forma a cobrir as despesas resultantes do ciclone Idai, que afetou o centro do país.

"No momento decorrem trabalhos de quantificação das necessidades, ao que seguirá a identificação das fontes de financiamento e verificar o que se pode adiar sem criar grandes problemas", disse Adriano Maleane, citado hoje pelo jornal "notícias".

O Orçamento do Estado de Moçambique para 2019 prevê receitas a rondar 249 mil milhões de meticais (3.580 milhões de euros) para uma despesa total de 340 mil milhões de meticais (4.885 milhões de euros).

O ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique, o Maláui e o Zimbabué a 14 de março.

A população afetada é de 1,3 milhões, segundo os dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), que mantém o número total de 598 mortos e 1.641 feridos desde que a tempestade assolou a região, há três semanas.