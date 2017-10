Modelo ameaçada de violação por postar foto com pelos nas pernas

Hoje às 15:39, atualizado às 15:40 Facebook

Uma modelo sueca afirmou ter sido vítima de ameaças de violação depois de ter publicado, no Instagram, uma fotografia em que surge com pelos nas pernas.

Arvida Byström admitiu ter recebido mensagens ameaçadoras depois de ter tornado pública a fotografia, em que promove uma marca de sapatilhas.

A modelo de 26 anos é conhecida por combater os padrões de feminilidade impostos, sendo que esta não foi a primeira vez que causou controvérsia com uma imagem. No passado, publicou fotografias em que mostrava pelos púbicos, borbulhas e celulite, que também mereceram atenção especial por parte dos seguidores.

"A minha fotografia para a campanha da Adidas Superstar recebeu muitos comentários negativos (...) Tenho recebido, literalmente, ameaças de violação na minha caixa de mensagens", escreveu a modelo na descrição da imagem.

No desabafo, Arvida comentou ainda "nem conseguir imaginar o que é viver" sem as características que considera serem privilégios à luz da vida em sociedade: ser branca, fisicamente saudável e cisgénero (género igual àquele com que nasceu, o contrário de transgénero).

A imagem recebeu, como era de esperar, dezenas de comentários, com muitos utilizadores a criticarem a atitude e outros tantos a exaltarem-na.

Segundo o "The Independent", a Adidas saiu em defesa da modelo, que descreveu como "artista, fotógrafa, modelo e sensação da Internet" que "questiona os padrões de género."