Modelo decapitada e desmembrada encontrada em mala de carro nos EUA

Hoje às 22:11 Facebook

Twitter

O corpo de uma modelo, Sara Zghoul, de 28 anos, foi encontrado, na passada quinta-feira, desmembrado no interior da mala de um carro, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. O suspeito do crime terá tentado suicidar-se antes de ser detido.

Na bagagem do carro, um BMW, estavam duas malas de viagem com partes do corpo de Sara, exceto a cabeça. Em comunicado, a polícia de Washington County afirma que o carro foi encontrado, numa zona residencial em Aloha (Oregon).

O suspeito, cuja identidade não foi revelada, foi, entretanto, encontrado e terá tentado suicidar-se antes da sua detenção por alegado homicídio, cortando o pescoço e os pulsos, conforme avança o jornal local "The Oregonian".

A investigação ainda está em curso e as autoridades não revelaram mais detalhes sobre o caso.

Sara Zghoul era mãe de um menino de três anos, modelo, atriz e dava voz a dobragens.