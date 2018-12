Modelos de 14 anos internadas com anorexia foram obrigadas a emagrecer

Hoje às 10:32 Facebook

Duas irmãs gémeas, da Rússia, de 14 anos, foram internadas com um quadro de anorexia grave. As duas jovens terão sido forçadas a emagrecer pela agência de modelos que as representa.

O caso ganhou repercussão internacional depois de María Kohno, uma "instagrammer" russa, ter partilhado a história nas redes sociais. De acordo com a mulher, a agência que representa as jovens queria que as raparigas perdessem cinco quilos para "se verem as maças do rosto", escreve o jornal "La Vanguardia".

As imagens que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais mostram as duas adolescentes doentes, extremamente magras e com dificuldades em se manterem de pé.

Segundo o mesmo jornal, as duas raparigas iniciaram uma dieta drástica. Daria Ledeneva, que pesava 50 quilos, passou para os 35, enquanto a irmã, Maria, pesa agora 40 quilos.

Desesperada com a situação das filhas, a mãe levou-as para um hospital de Lipetsk, onde uma delas terá sido internada em coma. Depois da atenção internacional que o caso despertou, as irmãs foram levadas para uma clínica na capital, em Moscovo.

Nas redes sociais já foi criada uma iniciativa de angariação de fundos para ajudar a família no tratamento das duas jovens.