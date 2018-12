Monge a meditar na floresta morre atacado por leopardo

Hoje às 09:54 Facebook

Um monge morreu numa floresta, no Estado de Maharashtra , na Índia, depois de ter sido atacado por um leopardo enquanto estava a meditar.

Rahul Walke estava a meditar debaixo de uma árvore na floresta de Tadoba, que tem uma reserva natural dedicada à protecção de tigres. Rahul está integrado num templo Budista que fica no interior da floresta, mas deslocou-se para longe do templo para meditar.

De acordo com a BBC, os responsáveis pela segurança da floresta já tinham avisado os monges dos riscos de se afastarem do templo. "É importante que as pessoas não se desloquem para o interior da floresta", disse, à BBC Marathi, um responsável pela segurança.

As autoridades montaram duas jaulas e uma armadilha para tentar encontrar o animal.

À BBC, um outro monge do mesmo templo disse que viu o animal a atacar o seu companheiro, quando foi ao local onde o homem estava a meditar para lhe dar de comer. O monge ainda alertou os outros companheiros, mas quando chegou ao local Walke já estava morto.

A reserva de Taboda é a casa de cerca de 90 tigres. Além destes felinos, a reserva alberga outras espécies de animais como leopardos, ursos, hienas e texugos.