Montanhista encontrada viva duas semanas após ter desaparecido no Havai

Uma mulher foi encontrada com vida depois de ter desaparecido há duas semanas em Maui, no Havai. Ter-se-á perdido nas montanhas durante uma caminhada e foi resgatada de helicóptero.

Amanda Eller, de 35 anos, foi vista pela última vez no dia 8 de maio. Amigos e familiares juntaram-se numa intensa busca, chegando mesmo a anunciar uma oferta monetária para quem encontrasse a mulher.

Na sexta-feira, foi encontrada com vida e resgatada com o apoio de um helicóptero. De acordo com a "BBC", que cita fontes locais, a mulher foi encontrada com marcas de ferimento no corpo.

Solidariedade online

O carro e o telemóvel de Amanda foram encontrados no parque de estacionamento da reserva florestal de Makawao, levando a família a acreditar que ela se teria perdido durante uma caminhada.

Quinze dias depois de ter desaparecido, uma equipa de resgate, paga com os apoios recebidos pelos amigos e familiares através de uma campanha online, conseguiu vislumbrar Amanda numa ravina.

Ao "Khon 2", a mãe de Amanda disse que sempre soube que a filha estava bem. "Nunca desisti. Nem por um minuto", disse Julia Eller.