Morre aos 15 anos a herdeira do império milionário dos Goldsmith e Rothschild

As duas dinastias financeiras mais poderosas da Europa, as famílias Goldsmith e Rothschild, perderam a sua herdeira. Iris Goldsmith morreu aos 15 anos. Sofreu, na segunda-feira, um grave acidente na quinta da família, no Reino Unido.

O acidente mortal aconteceu quando a jovem estava num quad. As equipas de emergência, que integraram por um helicóptero, uma ambulância e uma equipa, de paramédicos foram ao local, mas era demasiado tarde e não conseguiram salvar a jovem.

De acordo com a imprensa britânica, o veículo em que seguia a jovem tombou e Iris ficou presa. A polícia de Avon e Somerset emitiu um comunicado dando conta de que a morte da adolescente não está a ser tratada como sendo suspeita. A investigação, que vai arrancar nos próximos dias, vai centrar-se em perceber o que esteve na origem do acidente.

Iris era a filha mais velha do magnata Ben Goldsmith e da sua ex-mulher, Kate Rothschild. A fortuna das duas famílias está avaliada em cerca de 350 milhões de euros.

No momento do acidente, a mãe também estava na quinta e o pai estava numa partida de críquete. "É um acidente terrível. A Iris era uma delicia. Todos a adoravam", disse um amigo da família à imprensa britânica.

A jovem estudava no Wycombe Abbey, um prestigiado colégio para raparigas. Antes tinha passado pela escola The Harrodin, cujo diretor, James Hooke, prestou uma homenagem à jovem: "Era carinhosa e adorava a escola e as suas amigas. Comportava-se de forma impecável".