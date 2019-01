Jovem morre de cancro depois de atrasar tratamento para ser mãe

Hoje às 13:13 Facebook

As imagens de Brianna Rawlings, de 19 anos, a segurar o filho acabado de nascer correram mundo através das redes sociais. A jovem, que sofria de cancro, abdicou do tratamento para dar à luz e morreu pouco depois da morte do bebé.

A adolescente, com 19 anos, natural de Sydney, na Austrália, estava grávida de apenas 17 semanas quando foi diagnosticada com um forma rara e agressiva de cancro no sangue.

Na altura, os médicos deram-lhe a opção de interromper a gravidez para começar os tratamentos ou de os fazer apenas no final da gestação.

Mesmo consciente de que as oportunidades de sobrevivência diminuiriam, Brianna decidiu adiar o tratamento para, desta forma, poder ser mãe.

Quando as dores se tornaram insuportáveis e a febre não diminuía, a rapariga foi obrigada a dar à luz, três meses antes do planeado.

O nascimento do pequeno Kyden não correu como planeado e o bebé morreu ao fim de 12 dias, depois de ter contraído uma infeção no estômago. "Esses 12 dias que passei com o Kyden, abraçando-o e falando com ele, foram tão especiais. Foram os melhores 12 dias da minha vida", disse, citada pelo jornal "ABC", na altura da morte do recém-nascido.

A saúde da jovem continuou a deteriorar-se até que morreu no final do passado mês de dezembro, sendo que o caso apenas foi tornado público já em janeiro. "Estou tão devastada por não ter estado lá para me despedir da minha prima. Eras uma inspiração para muita gente", escreveu no Facebook, Jessica Ella, familiar de Brianna