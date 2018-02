Morre eletrocutada quando ouvia música no smartphone durante o banho

Hoje às 11:51 Facebook

Uma estudante russa foi eletrocutada no banho depois de deixar o telemóvel, que estava a carregar, cair na água. A jovem morreu de imediato.

A mãe de Kseniya disse à polícia que a filha, de 12 anos, tinha ido tomar banho depois de ter chegado a casa do treino de basquetebol.

A polícia de Moscovo contou que a rapariga estava a ouvir música quando ficou sem bateria. Tudo indica que terá colocado o telemóvel a carregar para ouvir música enquanto tomava banho. O dispositivo terá caído na água, eletrocutando a jovem.

Estranhando o silêncio de Kseniya , a mãe deslocou-se à casa de banho, mas quando lá chegou deparou-se com um cenário de terror. De acordo com as autoridades, a filha tinha a cabeça mergulhada na água e o telefone estava a boiar.

Ainda ligou para os serviços de emergência e tentou reanimar a rapariga, mas já era tarde demais.