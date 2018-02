Morreram 66 pessoas em queda de avião no Irão

Hoje às 09:11 Facebook

Um avião comercial iraniano despenhou-se, este domingo, no sudoeste do Irão, provocando a morte a todos os 66 passageiros e tripulantes que seguiam a bordo.

A aeronave da Aseman Airlines, que assegurava a ligação interna entre Teerão e a cidade de Yasouj, caiu na região de Samirom, a cerca de 480 quilómetros a sul da capital do país, reportaram as agências noticiosas Isna e Fars, citando o chefe do serviço nacional de emergências, Pirhossein Koolovand.

O avião saiu de Terrão às cinco horas locais (1.30 horas em Portugal continental), tendo desaparecido do radar pouco depois, escreve a BBC.

Às agências de notícias iranianas, Isna e Fars, o porta-voz dos serviços de emergência, Mojtaba Khaledi, adiantou ter sido enviado um helicóptero de resgate para as montanhas de Zagros, explicando que, "por causa do terreno montanhoso da região, não foi possível enviar ambulâncias".

Apesar dos esforços dos serviços de emergência, nenhuma vítima resistiu ao acidente. A bordo do ATR-72, seguiam 60 passageiros (entre eles uma criança), dois seguranças, dois comissários de bordo, o piloto e o co-piloto.