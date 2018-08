Morreram todas as pessoas a bordo de avião que se despenhou nos EUA

03 Maio 2018 às 08:06 Facebook

A Guarda Nacional Aérea de Porto Rico indicou que as nove pessoas a bordo do avião que se despenhou na quinta-feira, no sul dos Estados Unidos, morreram, atualizando o balanço anterior.

"As nove pessoas a bordo do avião morreram no acidente, mas até que as famílias sejam notificadas, não podemos divulgar as identidades", declarou o general Isabelo Rivera, da Guarda Nacional Aérea de Porto Rico.

O balanço anterior dava conta de cinco mortos, na sequência do acidente ocorrido no estado da Geórgia, no sul do país.

O avião, com nove pessoas a bordo, despenhou-se pelas 11:30 (16:30 em Lisboa) na autoestrada 21, a menos de dois quilómetros do aeroporto Savannah-Internacional de Hilton, segundo as autoridades, citadas pela agência noticiosa Associated Press (AP).

Ainda não se conhecem as causas do acidente, que estão a ser investigadas.