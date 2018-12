Morreu a quinta vítima do ataque de Estrasburgo

Hoje às 19:37, atualizado às 19:43 Facebook

O ataque terrorista perpetrado perto do mercado de Natal de Estrasburgo, na terça-feira, provocou, segundo o último balanço das autoridades, cinco vítimas mortais.

De acordo com comunicado da prefeitura de Bas-Rhin, citada pelo "France Info", o atentado fez ainda onze feridos.

Na terça-feira à noite, Chérif Chekatt, de 29 anos, abriu fogo sobre as pessoas que se encontravam perto do mercado de Natal de Estrasburgo, gritando "Allah Akbar!" ("Deus é grande!"). O homem acabou abatido pela polícia francesa na quinta-feira à noite, 48 horas depois, no bairro de Neudorf, zona no sul da cidade onde se tinha perdido o seu rasto no dia do ataque.