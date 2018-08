Morreu Alan Bean, a quarta pessoa a pisar a Lua

27 Maio 2018 às 10:12 Facebook

O astronauta norte-americano Alan Bean, a quarta pessoa a ir à Lua, morreu este sábado num hospital do Texas, EUA, aos 86 anos.

A notícia da morte foi avançada pela família, através de um comunicado partilhado no site da NASA.

Quatro meses depois de o astronauta Neil Armstrong ter transformado um "pequeno passo para o homem" num "grande passo para a Humanidade", ao pisar a Lua pela primeira vez, o solo lunar era pisado por Bean, que tinha a missão de explorar a superfície do satélite e recolher amostras. O norte-americano, que fez parte do módulo lunar do Apollo 12, foi o quarto homem a pisar a Lua, até onde só 12 pessoas conseguiram chegar.

Depois de reformado, Alan Bean dedicou-se à pintura, dando vida a quadros com astronautas e paisagens lunares. De acordo com a NASA, as tintas que usava nas obras continham pó lunar das amostras que tinha recolhido