Morreu atropelada quando ia rever filho desaparecido há 38 anos

Uma mulher, no Brasil, morreu atropelada quando se preparava para viajar para rever o filho que desapareceu há 38 anos. O acidente aconteceu depois da festa de Natal da família e ao volante seguia uma sobrinha da mulher que estava alcoolizada.

Ivonete Pache, de 56 anos, preparava-se para viajar e reencontrar o filho que não via há quase quarenta anos. O encontro estava agendado para janeiro mas foi brutalmente cancelado devido a um acidente.

A sobrinha da mulher estava a retirar o carro da garagem da casa onde a família se encontrava reunida para festejar o Natal depois de ter discutido com o marido. Na tentativa de impedir a saída da sobrinha, Ivonete colocou-se na janela do passageiro. A sobrinha fez marcha atrás no carro, acabando por esmagar a tia contra o muro. Ivonete não resistiu e morreu no local.

A mulher ainda tirou o carro da garagem e parou-o no meio da estrada, onde acabou por ser detida por homicídio e por conduzir embriagada.

Reencontro esperado impedido por tragédia

Ao portal "G1", um familiar da vítima explicou que Ivonete soube do paradeiro do filho recentemente e estava a preparar-se para se encontrar com o homem. Uma tia do filho de Ivonente explicou ao mesmo site que foi a família do pai quem criou o homem. "Ela e o meu irmão eram muitos novos. Foi a minha mãe quem o criou", contou, referindo-se ao sobrinho.