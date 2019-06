Morreu bebé que foi retirado da barriga da mãe assassinada

Hoje às 18:39 Facebook

O bebé que foi retirado da barriga da mãe assassinada, em abril, em Chicago, EUA, não resistiu e acabou por morrer, na sexta-feira, no hospital onde estava internado em estado grave.

Yovanny Jadiel Lopez morreu devido a uma lesão cerebral grave, segundo um comunicado publicado no Facebook por uma porta-voz da família, Julie Contreras, que expressou "grande tristeza" ao anunciar a morte do bebé.

A criança estava em risco de vida desde que foi levada para o hospital no dia 23 de abril. Uma mulher de 46 anos, Clarisa Figueroa, chamou os serviços de emergência afirmando que dera à luz o bebé em casa. Clarisa e a filha Desiree Figueroa, de 24 anos, são as principais suspeitas do assassinato da mãe de Yovanny, Marlen Ochoa-Lopez, de 19 anos. A vítima foi encontrada morta por estrangulamento atrás de uma casa para onde teria sido "atraída" para obter roupas de bebé grátis. Estava grávida de nove meses quando foi dada como desaparecida e testes de ADN confirmaram que é a mãe do bebé.

Clarisa e Desiree são acusadas de homicídio em primeiro grau e crime grave contra uma criança, causando-lhe incapacidade permanente. Piotr Bobak, 40 anos, é acusado de crime de omissão de morte e de ocultar um homicídio.

Os promotores disseram que "determinariam as acusações" depois de a polícia e o departamento de exames médicos concluírem as investigações, disse a porta-voz do escritório de advocacia do estado de Cook County, Tandra Simonton.

Um advogado da família, Frank Avila, exigiu que o escritório acusasse as duas mulheres de assassinato, e também o namorado de Figueroa, Piotr Bobak. "O bebé foi assassinado e exigimos justiça", afirmou.

Outra porta-voz da família, Cecilia Garcia, disse que estavam a avaliar se deveriam retirar o bebé do suporte de vida antes de a criança morrer. Quatro horas depois, o óbito foi declarado como resultado das lesões cerebrais causadas por perda de oxigénio quando foi retirado do corpo da mãe.

Supeita do crime conspirava para roubar bebé

Segundo o jornal britânico "The Guardian", as autoridades afirmam que pouco tempo depois de o filho adulto de Clarisa Figueroa ter morrido de causas naturais, ela contou à família que estava grávida. Clarisa terá conspirado durante meses para conseguir um recém-nascido e até publicou imagens de um exame de ultrassom e fotos de um quarto decorado para um bebé na sua página no Facebook. Em março, ela e Marlen Ochoa-Lopez, a vítima, conheceram-se numa página daquela rede social para mulheres grávidas.

As duas mulheres encontraram-se no dia 1 de abril, quando Marlen foi a casa de Clarisa. A jovem de 19 anos regressaria à mesma casa no dia 23 de abril, para aceitar a oferta gratuita de roupas de bebé. A filha de Clarisa, Desiree Figueroa, terá distraído Malen com um álbum de fotos, enquanto a outra mulher se escondeu e depois atacou a vítima.

Quando Marlen deixou de mostrar sinais de vida, Clarisa retirou o bebé da sua barriga e, juntamente com a filha, embrulharam o corpo da vítima num cobertor, colocaram-no num saco plástico e arrastaram para um caixote de lixo.

Mais tarde naquele dia, Clarisa ligou para os serviços de emergência alegando que o seu bebé recém-nascido não estava a respirar. Quando os socorristas chegaram, a criança estava com uma cor azulada. Tentaram reanimar o bebé e levaram-no para o hospital, onde permaneceu até a sua morte.