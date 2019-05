Morreu cônsul honorário de Portugal em Cáceres

Hoje às 12:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O cônsul honorário de Portugal em Cáceres, Juan José Viola, morreu no domingo naquela cidade da Estremadura espanhola, divulgou, esta segunda-feira, em Lisboa, o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

"O seu falecimento representa uma perda irreparável para a família, para Portugal e para a comunidade portuguesa da região da Estremadura", afirmou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, numa cópia da nota de condolências enviada à agência Lusa.

Juan José Viola, de 78 anos, exerceu o cargo de cônsul em Cáceres desde 1982, mas quando em 2007 o seu homólogo de Badajoz (Espanha) se reformou, o seu papel de apoio e aconselhamento aos cidadãos portugueses e também de apoio à cultura portuguesa passou a ser de âmbito regional.

"Neste momento de dor, quero deixar registo do profundo reconhecimento, meu e do Governo português, pela sua grande humanidade e pelos relevantes serviços que prestou ao Estado e aos cidadãos portugueses, seja no apoio a todos aqueles que o procuravam seja na promoção de valores culturais, da língua e dos direitos da comunidade portuguesa, no âmbito das suas funções de cônsul honorário", sublinhou José Luís Carneiro.

O funeral de Juan José Viola teve lugar hoje às 12:00 (11:00 em Lisboa) no cemitério de Sierra de Fuentes, paróquia de San Mateo (Cáceres).

Cáceres e Badajoz são as capitais das duas províncias com o mesmo nome em que se divide a Comunidade Autónoma da Estremadura, uma das 17 regiões espanholas, com um pouco menos de metade da dimensão de Portugal e uma população de mais de um milhão de habitantes, fazendo fronteira com os distritos portugueses de Castelo Branco, Portalegre, Évora e parte do de Beja.