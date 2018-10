Morreu de férias no Egito e entregaram corpo à família sem coração e rins

JN Hoje às 18:21 Facebook

Um britânico de 62 anos morreu enquanto passava férias num resort em Makadi, no Egito, em setembro. O corpo foi enviado para o Reino Unido e quando os médicos fizerem a autópsia descobriram que o cadáver de David Humphries não tinha coração nem rins.

David, que trabalhava como mecânico, partiu para férias no Egito com a esposa Lynda, de 59 anos, a filha Anita Goodall e a família desta, no dia 7 de setembro. Ficaram hospedado num resort à beira-mar na cidade de Makadi.

No dia 13, David foi a uma consulta médica por sentir dores no peito e passou a noite seguinte internado no hospital. Dias depois, a 18 de setembro, o turista britânico estava a brincar com os netos na piscina quando desmaiou de repente. Foi levado para o hospital e morreu.

Segundo a BBC, o corpo foi enviado para o Reino Unido através do Dubai a 1 de outubro, oito dias depois de a família ter regressado a casa. Um médico legista solicitou uma segunda autópsia, uma vez que os resultados de um primeiro exame no Egito foram inconclusivos. Durante a análise ao corpo de David, os médicos deram conta de que o coração e os rins tinham sido removidos.

A família pediu às autoridades para investigar o caso. A remoção total dos órgãos internos é ilegal segundo a lei egípcia, de forma a reduzir o tráfico de órgãos.

Citada pela BBC, a esposa de David afirmou: "Nós só queremos respostas sobre por que é que o corpo voltou ao Reino Unido com os órgãos desaparecidos". E acrescentou: "Já é mau o suficiente tentar lidar com a morte dele".

Por sua vez, a advogada Debbie Manders, da empresa Irwin Mitchell, disse: "As leis da remoção de órgãos no Egito são muito rigorosas. Estamos a trabalhar com advogados do país para descobrir o que aconteceu e para que possamos dar à família de David as respostas exigidas".