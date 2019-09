Morreu ex-presidente indonésio que permitiu a independência de Timor-Leste

Hoje às 14:23 Facebook

Jusuf Habibie que permitiu o referendo de independência em Timor-Leste e iniciou reformas democráticas após a queda do regime de Suaharto, morreu esta quarta-feira com 83 anos, num hospital de Jacarta, confirmou a família.

Habibie tinha sido internado no início do mês, num hospital militar de Jacarta, na unidade de cuidados intensivos, com problemas cardíacos.

O antigo presidente foi escolhido para liderar a Indonésia depois da queda do regime do ditador militar Suharto, inaugurando uma série de reformas que conduziram o país à democracia.

Habibie ficou ainda conhecido internacionalmente por ter permitido um referendo que escolheu por larga maioria a independência de Timor-Leste, em 1999, num sufrágio livre e democrático. Nesse mesmo ano, a retirada das tropas indonésias conduziu a antiga colónia portuguesa a uma crise política e social.

Habibie nasceu na cidade de Parepare, na ilha de Celebes, e foi o terceiro presidente desde a independência da Indonésia (1945), substituindo Suharto. Promoveu reformas sociais, políticas e económicas que abriram o caminho para a recuperação após a crise financeira asiática de 1997.

O antigo presidente indonésio, que Suharto tinha nomeado vice-presidente dois meses antes de sua queda, fez profundas alterações na elite política indonésia, para tentar travar a turbulência dos últimos anos do regime ditatorial.

Engenheiro aeronáutico com mais de 40 patentes registadas, Habibie emigrou para a Alemanha aos 19 anos, onde dez anos depois completou um doutoramento em engenharia e trabalhou para a empresa aeroespacial alemã Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB), que fazia parte do consórcio da Airbus.

A carreira política de Habibie começou em 1974, como consultor de Suharto, amigo de família desde a década de 1950, tendo em 1978 renunciado ao seu emprego na Alemanha e aceitado o cargo de ministro da Tecnologia e Investigação, lançando vários projetos para aumentar a capacidade tecnológica da Indonésia.

Em 1990, quando Suharto começou a abrandar a sua política repressiva e a aproximar-se do Islão, Habibie fundou a Associação Indonésia de Muçulmanos Intelectuais, num país onde 88% dos 265 milhões de habitantes eram muçulmanos.