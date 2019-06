Morreu jovem regada com gasolina e queimada viva por amigos em festa

Hoje às 13:01 Facebook

Uma jovem de 23 anos, no México, morreu na terça-feira depois de várias semanas internada, na sequência de graves queimaduras que sofreu durante uma festa.

Daniela, de 23 anos, foi a uma festa no final de maio, juntamente com vários amigos. Tudo decorria normal, até que os amigos, sob o efeito de álcool, a regaram com gasolina e lhe chegaram fogo. Segundo explica o jornal "La Vanguardia", a jovem começou a gritar por ajuda, mas os amigos, em vez de a ajudarem, fugiram.

Foram algumas das pessoas que passavam pelo local, que a ajudaram e apagar o fogo. Ainda assim, a rapariga sofreu queimaduras em 95% do corpo, de segundo e terceiro grau.

A jovem foi imediatamente transportada para um hospital nas proximidades e esteve internada nos cuidados intensivos até terça-feira. Daniela não sobreviveu às graves queimaduras que sofreu e morreu.

A polícia já abriu uma investigação com o objetivo de identificar os responsáveis.