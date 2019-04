Morreu modelo brasileiro que desmaiou durante desfile em São Paulo

Hoje às 11:41 Facebook

O jovem modelo Tales Cotta, de 26 anos, morreu, no sábado, depois de ter desmaiado e caído durante um desfilo da 47ª Semana da Moda de São Paulo, no Brasil.

Foi durante a apresentação do estilista Igor Bastos que Tales Cotta caiu desamparado na passarela. O modelo foi prontamente assistido no local por cerca de 12 bombeiros e, segundo escreve o jornal "A Folha de São Paulo", foi depois levado para o Pronto Socorro Municipal da Lapa.

Ao final da tarde, a empresa organizada pelo prestigiado evento confirmou a morte do jovem brasileiro. "O SPFW acaba de receber a notícia do falecimento do modelo Tales Soares. Ele foi prontamente atendido pela equipa de socorristas do evento e em seguida levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu", informaram numa nota.

Natural do Estado de Minas Gerais começou a trabalhar como modelo em 2018. Fazia, no sábado, o seu segundo desfile neste evento, depois de já ter passado pela passerela na sexta-feira. ""Hoje foi superação. É olhar para trás a cada dia e dizer: "Não desista'", escreveu, em outubro de 2018, depois de ter participado na sua primeira edição do SPFW,