Morreu o astronauta John Young, pioneiro das saídas no espaço

O astronauta John Young, pioneiro do programa espacial norte-americano com seis saídas ao espaço e uma aterragem na Lua, morreu aos 87 anos, anunciou hoje a Nasa.

Young morreu na sexta-feira na sequência de complicações de uma pneumonia. Vivia nos arredores de Houston (Texas, sul dos Estados Unidos), perto do centro espacial da Nasa.

"A Nasa e o mundo perderam um pioneiro", referiu a agência espacial em comunicado.

John Young foi o único astronauta que participou nos programas Gemini, Apollo e nos projetos de vaivém espacial. Foi ainda o primeiro a efetuar seis saídas ao espaço e, num determinado período, deteve o recorde de tempo passado no espaço, segundo a Nasa.

Piloto de ensaios na Marinha, tinha protagonizado a subida mais rápida desde o solo de um jacto F-4 Phantom II, antes de integrar a Nasa.

De seguida participou na missão Gemini 3 (1965), antes e comandar a Gemini 10 (1966), de voar em órbita em redor da lua com a Apolo 10 (1969) e se posar nesse satélite em 1972. Comandou ainda a primeira missão do vaivém espacial norte-americano em 1981.

Engenheiro aeronáutico de formação, integrou de seguida os quadros da Nasa, sendo designadamente responsabilizado pela seleção dos astronautas que integraram as missões do vaivém. Na sua autobiografia, revelou sentir-se responsável dos acidentes do Challenger (1986) e Columbia (2003), tendo-se reformado em 2004.