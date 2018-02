Morreu o chefe da oposição no Zimbabué

Ontem às 21:26 Facebook

O chefe do principal partido da oposição no Zimbabué, Morgan Tsvangirai, adversário histórico do regime do ex-presidente Robert Mugabe, morreu na sequência de um cancro.

"Como sabem, o presidente do nosso MDC (Movimento para a Mudança Democrática) Morgan Tsvangirai não estava bem desde há um certo tempo. É com tristeza que anuncio que perdemos o nosso ícone e o nosso combatente pela democracia", anunciou esta quarta-feira Elias Mudzuri, um dos vice-presidentes daquela formação partidária, na sua conta na rede social Twitter.

Um outro alto responsável do partido também confirmou a informação à agência noticiosa France-Presse, sob anonimato.