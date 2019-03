Morreu o espião israelita que capturou o "arquiteto do Holocausto"

Hoje às 12:36 Facebook

Rafi Eitan, o agente secreto que comandou a operação de captura de Adolf Eichmann, um dos principais mentores do genocídio de judeus, morreu durante o fim de semana, em Israel, aos 92 anos.

Eitan nasceu num "kibutz", uma comunidade de voluntários judeus, na Palestina, então sob domínio britânico, em novembro de 1926. Filho de emigrantes russos, cresceu em Ramat Hasharon, a norte de Telavive, e empenhou-se desde novo na causa israelita.

Conhecido como "Rafi, o fedorento", por ter caído num esgoto durante uma operação militar, ainda antes da fundação do estado israelita, serviu na organização paramilitar Haganá. Ferido durante a guerra da independência de Israel, em 1948, ingressou na Mossad, os serviços secretos israelitas, nos anos 50 do século XX.

Descrito pelo presidente israelita, Reuven Rivlin, como "um combatente nato que se entregava à missão e àquilo que considerava justo", Rafi subiu na carreira até chefe de operações da Mossad e comandou o "raid" secreto que levou à captura de Adolf Eichmann, em 1960.

A viver escondido em Buenos Aires, na Argentina, Eichmann, considerado como um dos mentores do extermínio de milhões de judeus durante a II Guerra Mundial, foi capturado pela equipa de Eitan, composta por oito operacionais, e levado para ser julgado em Israel.

Eichman foi condenado à morte pelo genocídio de milhões de judeus. Morreu enforcado em Israel, em 1962. O homem considerado como o "arquiteto do Holocausto" foi descrito por Rafi como "uma pessoa absolutamente mediana", numa entrevista do ex-agente secreto à cadeia de televisão britânica BBC, em 2011.

O "meio James Bond" que lamenta a fuga de Josef Mengele

Rafi Eitan Foto: REUTERS

Considerando-se "apenas meio James Bond", rem referência ao agente secreto de ficção dos livros de Ian Fleming, celebrizado no cinema, Eitan lamentou não ter conseguido capturar Josef Mengele, "O anjo da morte", que também estava refugiado na capital argentina.

"Quando capturámos Eichmann, Mengele estava também a morar em Buenos Aires. Foi localizado e o apartamento colocado sob vigilância", recordou Eitan, lembrando que teve de deixar em liberdade o médico nazi, tragicamente conhecido por fazer experiências desumanas com os prisioneiros dos campos de concentração e responsável pela morte de meio milhão de judeus

"Não queria fazer duas operações ao mesmo tempo. Já tínhamos uma bem-sucedida e, diz-me a experiência, que tentar outra ao mesmo tempo coloca as duas em risco", justificou-se o chefe da Mossad na altura, Issar Harel, reconhecendo a frustração por deixar Mengele em liberdade.

Eitan cumpriu ordens e esperou pela chegada de Eichmann a Israel para ir atrás de Mengele. Foi tarde. O "anjo da morte" já tinha desaparecido. Fugira para o Brasil, onde morreu, em 1979.

"Rafi era um dos heróis dos serviços de inteligência do Estado de Israel, com múltiplas ações a favor da segurança de Israel", disse em comunicado o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, lamentando a morte de "um amigo próximo".

"Conduziu e participou de pelo menos dez operações históricas que continuarão secretas por muitos anos", afirmou em comunicado Nadav Argaman, chefe do Shin Bet, a Agência de Segurança de Israel, cujo braço operacional Eitan ajudou a criar.

FBI quis deter Eitan em 1985

Com uma vida passada em missão, Eitan ficou associado a uma crise diplomática entre Israel e os Estados Unidos, quando os norte-americanos descobriram que era o agente de ligação com Jonathan Pollard, um analista da Marinha dos EUA que foi recrutado como agente duplo pelos israelitas.

Entre maio de 1984 e novembro de 1985, quando foi preso, Pollard passou milhares de documentos secretos aos israelitas. Foi julgado e passou 30 anos numa prisão norte-americana, até ser libertado, em 2015.

O FBI ainda emitiu um mandado de detenção conta Rafi Eitan, que nunca foi cumprido. O espião morreu de velhice, sábado, no hospital Ichilov, em Telavive, após uma vida de serviço a Israel, que incluiu uma passagem pelo Parlamento e pelo Governo, entre 2006 e 2009.