Morreu o fundador das lojas Primark

Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O fundador e presidente da cadeia de lojas de roupa Primark, Arthur Ryan, morreu, segunda-feira, vítima de uma "curta doença", aos 83 anos, revelou a empresa.

"Em nome de todos na Primark, estamos muito tristes com a morte do nosso fundador e presidente, Arthur Ryan. Queremos estender as nossas mais profundas condolências à família de Arthur neste momento triste. Arthur Ryan era um retalhista verdadeiramente talentoso e um líder visionário", diz, em comunicado, o atual diretor-executivo da empresa, Paul Marchant.

A cadeia de lojas começou com uma estabelecimento em Dublin, na Irlanda, em 1969, ainda com o nome Penneys, para se expandir até hoje, com mais de 350 lojas em 11 países, entre a Europa e os EUA. Ryan foi, durante 40 anos, o CEO da empresa, tendo deixado o controlo do dia a dia da companhia há dez.