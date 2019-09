Morreu o rapaz que comeu hambúrguer do Lidl infetado com E. coli em 2011

Hoje às 16:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Oito anos depois de ter comido um hambúrguer contaminado com a bactéria E. coli, o rapaz francês que ficou paraplégico e diabético como consequências patológicas da infeção, acabou por morrer.

Nolan Moittie e outras 14 crianças adoeceram, em 2011, depois de terem ingerido hambúrgueres de carne de vaca infetados com a bactéria "Escherichia coli". O produto, fabricado por uma empresa com sede em Saint-Dizier, norte de França, e comercializado pela rede de supermercados Lidl, atingiu com força o rapaz, o mais afetado pela bactéria, que lhe danificou gravemente os nervos e lhe provocou paralisia motora, deficiência mental e diabetes. Ainda não tinha dois anos.

Agora tinha 10, oito dos quais de uma vida marcada por várias idas ao bloco operatório e temporadas passadas numa cama de hospital. Nolan passou a ser alimentado por um cateter e era medicado várias vezes ao dia. Morreu "dos efeitos da intoxicação", comunicou a advogada da família, Florence Rault, descrevendo a morte do rapaz como "o fim de um longo tormento". "O seu sofrimento não diminuiu por nenhum momento: os seus membros deformaram-se, os ossos estavam fracos, passou por inúmeras operações, já não conseguia comer, engolir, falar ou mover-se, porque deixou de ter coordenação", acrescentou.

Das crianças infetadas, Nolan foi a única a morrer. As outras, que também apresentavam sintomas de infeção intestinal e renal quando foram hospitalizadas, em 2011, desenvolveram síndrome hemolítica-urémica (SHU).

Reagindo ao surto, a empresa produtora da carne (SEB) aconselhou os estabelecimentos comerciais a retirarem de venda os hambúrgueres de carne picada em causa, tipo "Steak Country".

Um ex-dirigente da empresa, Guy Lamorlette, de 78 anos, foi condenado em fevereiro último, em sede de recurso, a três anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 50 mil euros, por negligência. Mas o advogado já disse que considera recorrer a um tribunal superior.

A advogada da família de Nolan espera que, após a morte do rapaz, o ex-empresário e o causídico aceitem a decisão. "Os pais de Nolan esperam que um dia venham a merecer decência e compaixão" e que Lamorlette "finalmente assuma as suas responsabilidades", disse Florence Rault, acrescentando que a família de Nolan, "em desespero e extrema miséria", acumulou "muitas dívidas" para apoiar Nolan e que não tem dinheiro para despesas de funeral.

Saiba mais

O que é a bactéria E. coli?

A E. coli é um tipo de bactéria presente no intestino de humanos e animais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria das variedades é inofensiva, sendo que os pacientes recuperam em cerca de 10 dias, mas pode por vezes provocar graves intoxicações alimentares e revelar-se fatal. Manifesta-se através de cólicas, diarreias, febre e vómito.

A infeção é geralmente transmitida pelo consumo de água ou alimentos contaminados, como produtos de carne mal cozida e leite cru.