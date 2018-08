Morreu o senador norte-americano John McCain

Ana Regina Ramos Hoje às 02:23, atualizado às 04:39 Facebook

Morreu na madrugada deste domingo o senador norte-americano John McCain, aos 81 anos, vítima de um tumor no cérebro.

A notícia foi avançada pelo gabinete de John McCain, em comunicado. O senador morreu por volta das 16.48 horas locais (00.48 horas em Portugal continental), em casa, no Arizona (EUA).

O senador republicano, candidato à presidência dos EUA em 2008, tinha sido diagnosticado com um glioblastoma, uma forma agressiva de tumor cerebral, em julho de 2017.

Na sexta-feira, a família de John McCain tinha anunciado que o senador iria suspender os tratamentos a que se submetia, não precisando, no entanto, o estado atual de saúde. "O progresso da doença e o inexorável avanço da idade ditam o veredicto. Com a sua força de vontade habitual, escolheu agora descontinuar o tratamento médico", tinha escrito a família num comunicado. "Neste ano que passou, John ultrapassou a expectativa de sobrevida", afirmaram.

John McCain estava a ser medicamente acompanhado no Estado natal - Arizona e longe do espaço público há já alguns meses.

O senador não tinha cessado o mandato, mas esteve no Senado pela última vez em dezembro do ano passado. Vinha sendo ultimamente um crítico do atual presidente dos EUA, mesmo fazendo parte do mesmo partido.

A vida na Marinha e na política

John Sidney McCain ​​​​​​​III nasceu na Zona do Canal do Panamá em 29 de agosto de 1936. Recebeu educação militar, formando-se na Academia Naval dos EUA, em 1958.

O senador participou na Guerra do Vietname. Em 1967 - quando já estava casado com a ex-modelo da Filadélfia Carol Shepp e já era pai -, o caça-bombardeiro que pilotava foi atingido por um míssil e John McCain foi ejetado e desmaiou. Retomou a consciência a cinco metros de profundidade, num lago em Hanói (Vietname), com os braços e um joelho partidos.

Quando conseguiu chegar à margem do lago, levaram-no para a prisão, onde ficou durante cinco anos. Lá foi espancado e tentou suicidar-se.

A libertação só aconteceu em 1973, com os Acordos de Paz de Paris.

Em 1981, John McCain reformou-se da Marinha como capitão e mudou-se para o Arizona, onde fez a carreira na política. Um ano depois, foi eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, servindo dois mandatos. No Senado, manteve-se a partir de 1987, tendo sido reeleito cinco vezes.

Em 1986, John McCain foi eleito - e posteriormente reeleito - para o Senado dos EUA.

A primeira candidatura presidencial aconteceu em 2000, mas perdeu a nomeação pelo Partido Republicano após a disputa com George W. Bush. Em 2008, a segunda tentativa avançou, mas John McCain perdeu as eleições para o democrata Barack Obama, cujas decisões também foi criticando.

Apesar de ser também republicano, John McCain retirou o apoio a Donald Trump durante a campanha presidencial de 2016, após uma gravação do atual presidente dos EUA a referir-se à conquista de mulheres se ter tornado pública. As críticas prosseguiram e o senador já tinha inclusive referido, segundo o "The New York Times", que não queria a presença de Trump no funeral.

As reações pelas redes

Dan Scavino, assistente do presidente dos EUA, Donald Trump, e responsável pelas redes sociais da Casa Branca, afirmou no Twitter que a bandeira do país foi posta, durante a noite de sábado para domingo, a meia-haste "em honra do senador".

O ex-presidente dos EUA Barack Obama foi uma das figuras públicas que reagiu no Twitter, através de um comunicado, sublinhando a "coragem" do senador. "Poucos de nós já foram testados da forma como John foi, ou foram levados a mostrar o tipo de coragem que ele mostrou", lê-se.

Hillary Clinton lembrou também a vida do senador "ao serviço do país, desde o heroísmo na Marinha ao 35 anos no Congresso". "Ele era um político exigente, um colega de confiança e simplesmente não vai haver mais ninguém como ele", escreveu.

Donald Trump deixou uma mensagem de condolências à família do senador.

A esposa, Cindy McCain, escreveu também na rede social que sente-se "sortuda por ter vivido a aventura de amar este incrível homem por 38 anos". Acrescentou que o marido morreu "rodeado por aqueles de quem mais gostava, no lugar onde ele ais gostava".