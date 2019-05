Morreu o último rinoceronte-de-sumatra macho da Malásia

Hoje às 16:54 Facebook

O único rinoceronte-de-sumatra macho da Malásia morreu, restando apenas uma fêmea no país.

O rinoceronte-de-sumatra, a mais pequena espécie de rinocerontes no mundo, foi declarado extinto na natureza, em 2015, na Malásia. Tam, que era o último rinoceronte-de-sumatra macho da Malásia, foi capturado em 2008 e viveu desde então numa reserva natural, na ilha de Bornéu, até morrer, revelou Augustine Tuuga, diretor do departamento de vida selvagem de Sabah.

A causa da morte não foi divulgada, mas reportagens anteriores sugeriram que o animal sofria de problemas nos rins e no fígado, de acordo com o jornal "The Guardian".​​​​​​​ Iman, a sua única companheira, foi capturada em 2014 e é atualmente a única sobrevivente da subespécie no país.

Especialistas de vida selvagem estimam que existem apenas entre 30 a 80 rinocerontes-de-sumatra em todo o mundo, sobretudo na Indonésia, nas ilhas de Sumatra e Bornéu.

A morte de Tam colocou pressão nos esforços dos conservacionistas que tentavam gerar crias de Iman, através da fertilização in vitro. Augustine Tuuga refere ainda que houve problemas com o útero da fêmea e que esta é incapaz de ficar grávida. No entanto, consegue produzir óvulos.

"Apenas temos que cuidar do último rinoceronte. É tudo o que podemos fazer, e tentar - se possível - trabalhar com a Indonésia", disse Augustine Tuuga.